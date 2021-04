Reggio Calabria, è morta Maria DeMaria: le condoglianze dell’associazione Don Milani

4 Aprile 2021 10:55

Reggio Calabria, la nota del presidente dell’associazione di volontariato Don Milani

“L’associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani, esprime le più sentite condoglianze per la dolorosa scomparsa della signora DeMaria Maria (complicanze da covid) madre dell’avvocato Albano Caterina, avvocato da anni impegnato nella promozione dei valori della legalità e della gratuità. Avvocato che da anni, insieme con la nostra associazione, si spende per la tutela del diritti dei minorenni come delle donne in difficoltà.Oggi alle h 16 presso la parrocchia dell’Eremo di Reggio Calabria i funerali”. Lo afferma in una nota il Presidente dell’associazione Don Milani Filippo Pollifroni.