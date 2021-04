Reggio Calabria, il drive in dei tamponi a Pentimele abbandonato in condizioni imbarazzanti [GALLERY]

5 Aprile 2021 18:00

Reggio Calabria, le condizioni imbarazzanti in cui versa il drive in in cui si effettuano i tamponi a Pentimele: una struttura abbandonata a se stessa

Mentre i reggini si godono il lungo e abbondante pranzo di Pasquetta, alla redazione di StrettoWeb arrivano delle foto che evidenziano una situazione difficile da digerire. Nella gallery posta a corredo dell’articolo, è possibile notare le condizioni in cui versa il drive in situato in zona Pentimele, a due passi dal PalaCalafiore, teatro delle partite casalinghe della mitica Pallacanestro Viola. La tenda nella quale si effettuano i tamponi, struttura dunque fondamentale in questo momento storico in cui Reggio Calabria, come il resto delle città d’Italia lotta contro la pandemia di Coronavirus, risulta abbandonata a se stessa, con le transenne distrutte e sparse in mezzo alla strada di fianco a una pozzanghera. Struttura per altro utilizzata quest’oggi fino alle 12:00, come indicato nel cartello, clamorosamente rimasto attaccato, almeno lui.