Reggio Calabria: domani a Palazzo San Giorgio la presentazione di “Reggio Città del fuTUro”

11 Aprile 2021 19:15

Domani lunedi 12 aprile 2020 alle ore 10.00 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Reggio Città del fuTUro”, focus sulla programmazione in corso sul territorio municipale di Reggio Calabria. Durante l’incontro con la stampa il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme ai tecnici dell’Amministrazione comunale reggina, illustrerà gli esiti del tavolo di approfondimento concluso pochi giorni fa che ha focalizzato i diversi progetti e le linee di finanziamento attive per la programmazione strategica di cantieri e servizi nella Città di Reggio Calabria. L’iniziativa sarà integralmente trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali “YouTube” e “Facebook” dell’Amministrazione comunale https://www.youtube.com/retecivicarc e https://www.facebook.com/comunerc.