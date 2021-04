Reggio Calabria: domani a Palazzo Alvaro si riunisce il Consiglio della Città Metropolitana

26 Aprile 2021 10:05

È convocata per domani martedì 27 aprile la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. All’ordine del giorno della riunione un unico punto: “Approvazione regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”. Un atto propedeutico all’approvazione del bilancio previsionale della Città Metropolitana che avverrà nelle prossime settimane. La seduta del Consiglio metropolitano, che si terrà in presenza presso l’aula consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, avrà inizio alle ore 15.00. In caso di mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle ore 16.00.