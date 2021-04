Reggio Calabria, Denis Nesci (Fdi): “buon lavoro a Giuseppe Brugnano per le deleghe alla legalità ed alla scuola del comune di San Luca”

21 Aprile 2021 19:15

Reggio Calabria, Denis Nesci (Fdi): “nonostante ricopra un ruolo di minoranza in Consiglio comunale, il nostro Giuseppe Brugnano ha avuto le deleghe alla legalità ed alla scuola nel piccolo comune della locride”

Esprime soddisfazione il Commissario Denis Nesci per la delega affidata a Giuseppe Brugnano dal Sindaco di San Luca Bartolo: “Nonostante ricopra un ruolo di minoranza in Consiglio comunale, il nostro Giuseppe Brugnano ha avuto le deleghe alla legalità ed alla scuola nel piccolo comune della locride. Un contesto complesso ma dalle altissime potenzialità. Un riconoscimento trasversale che ci rende orgogliosi”. “Poliziotto e sindacalista – Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia Fsp, appassionato sin da ragazzo di politica e attento alle realtà sociali del territorio – continua la nota – Giuseppe saprà rappresentare al meglio Fratelli d’Italia sia nella veste di Consigliere comunale che come rappresentante di partito, anche in territorio “difficile” come quello di San Luca, il cui radicamento è ormai consolidato e strutturato”.