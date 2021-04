Reggio Calabria, danni strutturali al ponte di via Saracinello: cittadini in pensiero, da lì passano anche gli autobus [GALLERY]

28 Aprile 2021 16:04

Reggio Calabria, danni al ponte di via Saracinello: cittadini in pensiero per il grande traffico presente giornalmente in zona, autobus compresi

I cittadini di Reggio Calabria mostrano una certa preoccupazione per le condizioni del ponte di via Saracinello. Un lettore ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la situazione, documentandola con alcune foto, esprimendo un po’ di timore per quella che risulta essere una strada molto trafficata. Via Saracinello collega infatti Croce Valanidi e Trunca, dunque consente il movimento di un gran numero di cittadini. Sul ponte passa inoltre l’autobus 122. Preoccupazioni legittime visto lo stato in cui versa la struttura con alcune crepe che interessano anche il manto stradale.