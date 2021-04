27 Aprile 2021 17:05

Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giorno tra piano vaccinale e fondi del recovery fund

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 29.04.2021 alle ore 11.30 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

approvazione verbale della seduta del 17.04.2021;

risoluzione: piano vaccinale covid-19. priorità vaccinazione addetti ai supermercati;

regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 2021 – approvazione;

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)- proposta di approvazione al consiglio comunale;

approvazione aliquote IMU 2021

richiesta raddoppio delle risorse inizialmente previste per il Sud all’interno del recovery fund”.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 30.04.2021 alle ore 11.30.