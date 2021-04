Reggio Calabria: convocato il consiglio comunale, all’ordine del giorno la cittadinanza onoraria a Liliana Segre ed il Piano di Spiaggia

15 Aprile 2021 13:39

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 17 aprile 2021 alle ore 15:00 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 dell’articolo dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 17 aprile 2021 alle ore 15:00 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta del 10 marzo 2021

2) Conferimento cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre

3) Riconoscimento debiti fuori bilancio nascenti dai titolo giudiziali esecutivi notificati nel mese di dicembre 2020

4) Variante generale al piano comunale di spiaggia – adozione proposta preliminare piano di spiaggia, regolamento di gestio demanio marittimo e rapporto ambientale preliminare

5) Indirizzi per la semplificazione dell’attività amministrativa, la riduzione dei tempo di procedimenti e per l’istituzione del collegio antiburocrazia.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 19 aprile 2021 alle ore 12:00.