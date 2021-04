Reggio Calabria, i cittadini pagano la tassa sui rifiuti ma il servizio non esiste: la segnalazione di un cittadino [FOTO]

20 Aprile 2021 12:27

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: la rabbia di un cittadino esasperato dalla situazione

A Reggio Calabria una famiglia paga in media 461 euro per la tassa sui rifiuti, la cifra più alta in Italia, eppure il servizio di raccolta è scadente o in alcuni casi addirittura inesistente. E’ quanto segnala un lettore di StrettoWeb, residente in via Verdirame, che inviato alla nostra redazione delle foto e una lettera per mostrare la situazione: