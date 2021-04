27 Aprile 2021 16:10

Reggio Calabria, le voragini e le enormi radici di alberi creano disagi ai residenti

La Via Provinciale Oliveto e la via Trapezi a Croce Valanidi, nella zona sud di Reggio Calabria, versano in condizioni disastrate e i residenti della popolosa zona vivono quotidianamente disagi a causa delle numerose voragini che ricoprono interamente il manto stradale e dalle numerose radici dei grandi alberi che costeggiano la via che essendo molto grandi emergono dell’asfalto creando disagi agli automobilisti.