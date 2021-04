Reggio Calabria, due bambini operati d’urgenza con delicatissimi interventi neuro-chirurgici: il GOM organizza la festa di compleanno di uno dei due piccoli [FOTO]

6 Aprile 2021 13:57

Reggio Calabria, al G.O.M. non c’è solo il Covid: grande festa di compleanno per un bimbo ricoverato

Recentemente le U.O.C. di Neurochirurgia e Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria hanno trattato due piccoli pazienti, uno di quasi quattro anni e l’altro di circa un anno e mezzo (al momento della presa in carico). Entrambi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici, il primo per la rimozione di una lesione tumorale del cervelletto mentre il secondo presentava un ematoma intracranico post-traumatico che ha dovuto essere evacuato.

Si è trattato di delicate operazioni neuro-chirurgiche effettuate, data le necessità cliniche, in regime di urgenza/emergenza; i bambini sono stati poi gestiti, durante la degenza post-operatoria, con il fondamentale contributo della Pediatria.

Tutti e due i piccoli pazienti hanno superato positivamente la fase acuta e stanno adesso affrontando la successiva fase, secondo gli specifici percorsi influenzati dalla patologia di base. Uno dei due bambini ha compiuto gli anni proprio durante il ricovero ed è stata per lui organizzata una piccola festa con i genitori e il personale medico della Neurochirurgia e della Pediatria. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto dei protocolli di prevenzione del contagio da COVID-19. Il G.O.M. si pone ancora una volta a disposizione di tutti i/le pazienti di ogni età, dimostrando nei propri ranghi le professionalità richieste da un Centro Opedaliero, Hub di riferimento territoriale.