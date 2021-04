Reggio Calabria: barcone con 100 migranti a bordo soccorso al largo di Roccella Jonica [FOTO e VIDEO]

25 Aprile 2021 16:05

Reggio Calabria: nell’ultimo tratto di navigazione verso Roccella Jonica, il motore del peschereccio con a bordo i migranti si è arrestato e la barca in balia delle onde ha rischiato di capovolgersi

Nella mattinata di ieri, 24 aprile 2021, è stata localizzata in area di responsabilità SAR italiana, un’imbarcazione tipo motopesca con a bordo circa 32 persone, tra i quali anche minori, visibili sul ponte dell’unità e presumibilmente con altre persone sotto coperta. Considerate le pessime condizioni meteomarine in atto (Mare 6/7 con raffiche di vento fino a 40 nodi) il Centro Nazionale Operativo della Guardia Costiera italiana assumeva il coordinamento delle operazioni SAR disponendo l’immediata uscita in mare di 3 Motovedette (CP321 di Crotone, CP323 di Siracusa e CP 326 di Roccella Jonica) e dell’areo Guardia Costiera Manta 10-02 di Catania. Il centro operativo della Guardia Costiera individuava nell’area, la Motonave “Amelie Borchard” e la faceva dirigere verso l’imbarcazione in pericolo. La Motonave, alle 11.45, riusciva a stabilire un contatto col motopeschereccio apprendendo che a bordo vi era la presenza di almeno 100 persone. A causa delle condizioni meteo particolarmente avverse, il convoglio continuava ad essere scortato e monitorato, anche durante la notte, dalle motovedette della Guardia Costiera con a bordo il team operativo di Rescue Swimmer (soccorritori marittimi) e protetto dal forte vento e dalle onde grazie al mercantile. Le proibitive condizioni meteomarine impedivano eventuali trasbordi da doversi effettuare in casi di assoluta necessità. Nell’ultimo tratto di navigazione verso Roccella Jonica, il motore del peschereccio si è arrestato e la barca in balia delle onde ha rischiato di capovolgersi. È stata quindi presa immediatamente a rimorchio dalle motovedette della Guardia Costiera che hanno, così, portato all’ormeggio al sicuro l’imbarcazione traendo in salvo tutte le persone a bordo al termine di una missione lunga e molto difficile. Alle ore 13.16 di oggi il motopesca è arrivato in sicurezza nel porto di Roccella Ionica.