Reggio Calabria, la battaglia dell’Asp contro il dott. Enzo Amodeo. Cisl Medici: “professionista riconosciuto a livello nazionale, paradossale il motivo della sanzione”

8 Aprile 2021 12:14

La nota del sindacato dei Medici che si schiera al fianco del cardiologo Enzo Amodeo: l’Asp di Reggio Calabria ha revocato la delibera che concedeva altri quattro anni al noto professionista di Polistena

Un battaglia difficile da comprendere continua ad essere portata avanti dell’Asp di Reggio Calabria contro il cardiologo Enzo Amodeo. Nei giorni scorsi infatti l’Azienda Sanitaria Provinciale ha revocato la delibera che concedeva altri quattro anni al noto professionista di Polistena con la motivazione di non aver comunicato di essere stato rinviato a giudizio e non aver pagato una multa di 200 euro. Una decisione molto discutibile in quanto va in contrasto con l’art. 3 del Regolamento Aziendale sull’Istituto della Risoluzione Unilaterale del rapporto di lavoro perché il Dott. Vincenzo Amodeo si è macchiato della colpa grave di non aver comunicato di essere stato rinviato a giudizio (Associazione Segreta) per un fatto che non ha commesso, infatti la Suprema Corte di Cassazione con sentenza di annullamento senza rinvio, n. 33146 anno 2018 e, il 19/02/2021, la Corte d’Appello di Reggio Calabria con la seguente sentenza: “perché il fatto non sussiste”.

Il dott. Enzo Amodeo è molto stimato all’interno degli ambienti ospedalieri, è un’eccellenza medica riconosciuta in tutta la Calabria (e non solo), risulta per questo difficile accettare che, con tutti i problemi della Sanità locale, sia questa una motivazione per “far fuori” un professionista capace con merito di raggiungere i suoi obiettivi ed ha sempre spiegato senza peli sulla lingua quali sono le problematiche di questa terra. Di seguito la nota di Cisl medici che si schiera al fianco del cardiologo: