20 Aprile 2021 13:12

Reggio Calabria: approvato in giunta il documento di bilancio previsionale. L’Assessora alle Finanze Calabrò: “Bilancio di transizione verso la chiusura definitiva del piano di riequilibrio”

Disco verde dalla giunta comunale al Bilancio di previsione 2021-2023 del comune di Reggio Calabria. L’approvazione del documento economico e finanziario di programmazione è arrivato nel pomeriggio di ieri nel corso della riunione dell’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Lo schema, adesso, passa alla valutazione delle commissioni consiliari e successivamente del Consiglio comunale. A darne notizia l’Assessora alle Finanze dell’Ente Irene Calabrò. Per l’assessora siamo di fronte ad «un bilancio di transizione che accompagnerà l’Ente verso la “chiusura definitiva del Piano di riequilibrio”. “C’è fiducia – ha aggiunto – e siamo contenti del grande lavoro portato avanti dall’intero settore guidato dal dirigente Franco Consiglio”. “Maturo” è l’aggettivo che l’assessora usa più frequentemente per descrivere “un documento carico di investimenti ed opere pubbliche che, gradualmente, punta a far riemergere il Comune dalle secche. Contemporaneamente – ha concluso la delegata della Giunta comunale reggina – il bilancio contiene, oltre ovviamente alle previsioni di spesa ed alle istanze di ogni singolo settore, l’adeguamento della parte regolamentare relativamente all’Imu ed al Canone di occupazione del suolo pubblico”.