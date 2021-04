Reggio Calabria: appello dell’AISM per aiutare le persone con Sclerosi Multipla in caso di bisogno di trasporti

12 Aprile 2021 10:54

Reggio Calabria: appello della sezione provinciale reggina di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla per aiutare e sostenere le persone con Sclerosi Multipla in caso di bisogno di trasporti

Sogni di renderti utile agli altri e vuoi unire le tue energie positive a quelle di altre persone che, come te, sognano un mondo nei fatti più solidale? Ti piace guidare? Hai la patente B e qualche ora di tempo libero a settimana da dedicare alle persone che si trovano in difficoltà? Allora questo appello è rivolto anche a te! La sezione provinciale reggina di AISM, infatti, cerca volontarie e volontari da coinvolgere nel servizio di trasporto gratuito da offrire alle persone con sclerosi multipla, persone che non dispongono di questa possibilità e che non potrebbero altrimenti raggiungere i luoghi di cura nel territorio comunale e provinciale, con gravissimo danno per la loro vita. L’auspicio dei responsabili AISM è che a quest’appello rispondano in tanti: pensionati, studenti universitari, persone inoccupate e lavoratori che dispongono di qualche ora libera alla settimana, volontarie e volontari di altre associazioni che magari in questo periodo non possono svolgere le proprie attività per via delle restrizioni dovute alla pandemia …e quanti abbiano a cuore la vita del prossimo. Anche un piccolo aiuto può fare la differenza. L’AISM metterà a disposizione il mezzo di trasporto sociale – un Doblò attrezzato con pedana elettrica per trasporto di persone con disabilità – e si farà carico dell’apposita e necessaria copertura assicurativa per i volontari disponibili a svolgere in spirito di squadra questo vitale servizio.

Per offrire la propria disponibilità e per avere maggiori informazioni scrivere a aismreggiocalabria@aism.it oppure telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 392-1692853.