10 Aprile 2021 16:55

Reggio Calabria, “Ancora Italia” scrive al vicesindaco Perna sulla “questione morale”: dare inizio un’opera di trasparenza e mettere in atto tutte quelle azioni di controllo e verifica per far sí che i gravi fatti accaduti e che continuano ad accadere, non abbiano modo di ripetersi in futuro”

Di seguito la lettera integrale al vicesindaco di Reggio Calabria, professor Tonino Perna, sulla “questione morale” da parte del movimento “Ancora Italia”:

“Egregio Professore Perna,

Le scriviamo per metterLa a conoscenza e sensibilizzarLa su una serie di aspetti etici e morali che pare non godano di particolare attenzione a Palazzo San Giorgio, auspicando un suo autorevole intervento per ricondurre le attività nei rassicuranti argini della Morale e della Giustizia. Per una sana ed efficace amministrazione è necessario rifarsi, prima che al principio della legalità, a quello della moralità. La giustizia ha i suoi tempi, le sue fasi d’indagine e processuali, ogni cittadino/amministratore ha diritto a tre gradi di giudizio e ad essere ritenuto innocente sino ad una sentenza definitiva; i tempi della giustizia non sono brevi, in media un processo penale nei tre gradi dura, se va bene, 5 anni, ne è esempio la triste vicenda dell´Hotel Miramare, per fatti accaduti nel 2016 ad oggi – 2021 – ancora non c´è nemmeno la sentenza di primo grado. Ma, al di là della qualificazione giuridica di un fatto come legittimo, diversa è la sua considerazione sul piano della moralità. Nella storia politica italiana ed europea vi sono vari esempi di atti e/o comportamenti che pur essendo legittimi sono apparsi immorali ed hanno determinato il politico di turno alle dimissioni: ministro tedesco accetta invito a cena da banca privata, ministro inglese usa carta di credito per acquisti personali, governatore regione Lazio a cena con transessuale, ecc. Una persona che si assume la responsabilità di amministrare la cosa Pubblica ed ottiene la fiducia dei cittadini prima che agire nell’ambito delle leggi ha l’obbligo di seguire una linea di condotta ineccepibile. Nei casi contestati a Reggio Calabria a vari personaggi dell’attuale maggioranza i fatti commessi sono evidenti, anche per ammissione dei diretti interessati, e se il soggetto coinvolto fosse animato da spirito di servizio dovrebbe spontaneamente mettersi da parte; un’azione immorale lede il rapporto di fiducia con i cittadini limitando la forza politica necessaria per poter ben amministrare.

Berlinguer pose particolare enfasi all’aspetto della “questione morale” tant’è che nel 1981 diceva: “…La questione morale non si esaurisce nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell’amministrazione, bisogna scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La questione morale, nell’Italia d’oggi, fa tutt’uno con l’occupazione dello stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt’uno con la guerra per bande, fa tutt’uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Ecco perché gli altri partiti possono provare d’essere forze di serio rinnovamento soltanto se aggrediscono in pieno la questione morale andando alle sue cause politiche…”

Reggio puó rinascere se tutte le forze politiche “aggrediscono in pieno la questione morale andando alle sue cause politiche”, ci sorprende invece il tentativo di eludere e sminuire fatti oggettivamente gravi da parte della maggioranza reggina, soprattutto di una maggioranza che si qualifica di centrosinistra e che dovrebbe trarre dalle parole di Berlinguer ispirazione.

Molti e ripetuti sono i fatti evidenziati da più parti politiche e comitati civici che si discostano dalla morale:

Conduzione dei lavori di commissione senza rispetto delle elementari regole di democrazia: i verbali delle sedute consiliari sin dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto in data 26.10.2020 – e che – non sono stati ad oggi redatti e non vi è la possibilità̀ di conoscere e rappresentare altre gravi illegittimità̀ verificatesi nelle varie sedute; Mancate risposte del sindaco alle varie interrogazioni che necessitano invece, come da regolamento, di un riscontro con risposta scritta entro 15 giorni; Mancato rispetto dei termini, sanciti dalla normativa vigente, per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali della documentazione relativa alla trattazione delle linee programmatiche del Sindaco; Brogli elettorali; da quel che emerge dalla lettura degli atti del procedimento penale in corso, siamo di fronte ad azioni che appaiono contrarie non solo a norme di carattere penale ma anche amministrativo; Emergenza ambientale per i rifiuti in ogni angolo della città; Vincolo di parentela tra un consigliere comunale e noto killer della ´ndrangheta; Progetto in house per la società Castore in violazione a varie norme di diritto civile e diritto del lavoro; Mancata applicazione del regolamento per l’assegnazione case popolari; Mancato funzionamento della commissione controllo imprese che svolgono lavori pubblici (risultano vari e non giustificati affidamenti sottosoglia dei 40.000 euro, non regolamentati che possono determinare politiche clientelari/amicali); Autorizzazioni e licenze ad imprenditori che appaiono espressamente richiamati negli atti della Procura della Repubblica in procedimenti per la lotta alla ndrangheta (operazione c.d. Malefix), Liquidazione parcelle a consulenti e liberi professionisti senza un procedimento interno; Proposta di dare cittadinanza onoraria a Abdullah Ocalan (leader del partito curdo PKK, partito inserito nella lista di organizzazione terroristiche stilata dalla UE); Costante ritardo nei pagamenti a piccoli creditori (assistenti educativi, scrutatori) Aliquota tasse rifiuti più alte d’Italia a fronte di un servizio non solo carente ma che può ben definirsi inesistente; Poche sedute del consiglio comunale con ciò limitando di fatto il confronto democratico; Fatti noti riguardanti la vicenda dell’hotel Miramare che vede direttamente coinvolti il sindaco e consiglieri dell’attuale maggioranza;

A fronte di tali fatti gravi sarebbe utile avviare azioni all’interno del Consiglio per verificarne la gravità, dare inizio un’opera di trasparenza e mettere in atto tutte quelle azioni di controllo e verifica per far sí che i gravi fatti accaduti e che continuano ad accadere, non abbiano modo di ripetersi in futuro. Si enfatizzava nel 2014 “Palazzo San Giorgio Casa di Vetro” come impulso alla trasparenza, l’adesione alla Carta di Pisa come base etica e si proponeva un´Autorità Garante la Trasparenza, sono rimasti solo vuoti proclami?

L’immagine che dá oggi la politica ai cittadini reggini è quella descritta profeticamente da Berlinguer: “… (i politici) gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. …… Tutte le “operazioni” che le diverse istituzioni e i loro attuali dirigenti sono chiamati a compiere vengono viste prevalentemente in funzione dell’interesse del partito o della corrente o del clan cui si deve la carica…. Se si continua in questo modo, la democrazia rischia di restringersi, non di allargarsi e svilupparsi; rischia di soffocare in una palude.” Punto cruciale è proprio l’aver perso di vista la moralità dell’agire politico; aver perso di vista il fine ultimo che dovrebbe muovere e ispirare l’azione politica: il primario bene comune. L’attuale amministrazione reggina attraverso i fatti sopra brevemente illustrati ha chiuso fuori dalla porta la morale politica e il perseguimento del primario bene comune. L’assenza di contraddittorio, l’assenza di confronto democratico e la violazione anche disinvolta delle più comuni norme anche penali fanno emergere la totale assenza di coscienza politica con la conseguente perdita di stima da parte dei cittadini; perdita di stima non soltanto nella corrente politica oggi al governo della città ma nell’intera istituzione. Morale e coscienza politica che devono tornare ad invadere i palazzi della politica reggina. Ci rendiamo disponibili ad eventuali approfondimenti e/o ad un confronto sui temi esposti con il fine di ridare alla Politica reggina quella brillantezza che necessita per poter riottenere la fiducia dei cittadini sempre più disillusi.

Coordinatore Regionale Calabria

Dott. Giuseppe Modafferi