Reggio Calabria: l’Accademia di Belle Arti presenta “Percorsi di Storia della Moda”

13 Aprile 2021 17:16

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria presenta “Percorsi di Storia della Moda”, a cura del prof. Pasquale Lettieri. Ospite di spicco la Fashion Designer Regina Schrecker

Grande attesa per l’incontro con la fashion designer di fama internazionale Regina Schrecker, organizzato dal prof. Pasquale Lettieri, in programma per giovedì 15 aprile 2021 alle ore 9.00, nell’aula virtuale dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, la storica istituzione di alta formazione artistica diretta da Maria Daniela Maisano. Il ciclo di incontri, curati dal critico d’arte Lettieri, si intitola “Percorsi di storia della moda” e rientra in un più vasto programma didattico e di ricerca denominato Laboratorio dello Stretto, afferente al POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, per la direzione artistica di Francesco Scialò. Passione, bellezza e creatività al centro di un evento ricco di interventi preziosi: una metanalisi in corsivo dei linguaggi artistici e della moda che nasce dal confronto tra alcune figure chiave delle fenomenologie a noi contemporanee.

Ospite dell’incontro: Regina Schrecker, un mondo sospeso tra sogno e realtà, dove l’arte del Made in Italy è al servizio di una passione visionaria e poetica. Un mondo fatto di classe, stile e gusto, in cui la moda italiana incrocia il suo destino con i desideri delle donne che come lei vivono di emozioni ed eleganza: a passion for fashion. Per l’occasione il filmaker Mario Franco proietterà un video inedito realizzato per Andy Warhol, con cui Regina Schrecker ha intrattenuto una intensa collaborazione artistica. (Info: www.reginaschrecker.it )

Durante il seminario interverranno:

Aldo Premoli

Editorialista di moda

Accademia di Belle Arti di Brera

Paola Zanoni

Presidente Academy of Art and Image, Roma

Massimo Borgia

Fashion designer

Marcello Francolini

Storico dell’arte

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Federico Fusj

Artista, radioarte

Accademia di Belle Arti di Roma

Mario Franco

Filmaker

Accademia di Belle Arti di Napoli

Curatore della rassegna: Pasquale Lettieri – Professore di prima fascia di Stile, Storia dell’Arte e del Costume presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, è critico d’arte, storico, accademico e giornalista. Laureato in lettere moderne alla Federico II di Napoli, entra in contatto con le neoavanguardie internazionali grazie al sodalizio nato nel 1999 con il poeta visivo e performer Camillo Capolongo, e successivamente con Ermenegildo Frioni, presidente della omonima organizzazione artistica. Ha curato importanti mostre e rassegne dedicate alla ricerca artistica contemporanea: Jackson Pollock, Lucio Fontana, Jean Jacques Lebel, Ugo Nespolo, Mario Schifano, Mino Maccari, Alberto Burri, Raffaele Lippi, Joan Mirò, Salvatore Emblema, Giorgio De Chirico, Pablo Picasso. Ha curato le pagine di arte del mensile Den. È stato condirettore della collana Tempora della Iemme Edizioni con Francesco Gallo Mazzeo. Ha scritto come critico per i quotidiani il Roma e il Denaro, e per le riviste Demetra e ArtAntis, scrive per le riviste Art Style Magazine, La Critica e One Magazine dove è caporedattore delle pagine di cultura. Collabora con Radio Arte e Sud Style. Come esperto e perito d’arte CCIA di Napoli, ha lavorato alla ricostruzione storico/filologica e all’archiviazione di importanti opere d’arte di grandi maestri moderni e contemporanei, lavorando in team con esperti e studiosi di livello internazionale. Vive e lavora tra Napoli e Milano.

L’incontro si svolgerà online, tramite piattaforma virtuale, le modalità di accesso sono disponibili sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nella sezione dedicata e sui canali ufficiali.