8 Aprile 2021 10:04

Reggio Calabria: a Piazza Italia un sit in di protesta per gli assistenti educativi ancora in attesa dei loro stipendi

Domani, venerdì 9 aprile alle ore 17.30, a Piazza Italia a Reggio Calabria un sit in per presentare la situazione degli assistenti educativi ancora in attesa dei loro stipendi. “Simbolicamente – scrive in una nota il movimento La Strada- il sit in si svolgerà con le spalle rivolte al Palazzo Comunale dal quale ormai da molto tempo si attendono misure concrete sul presente e sul futuro di queste lavoratrici e lavoratori di un settore fondamentale come quello educativo. Il sit in si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid”.