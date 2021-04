23 Aprile 2021 09:24

Reggio Calabria: a Piazza Italia manifestazione di protesta contro il coprifuoco. L’evento è organizzato da Gioventù Nazionale Circolo “Paolo Borsellino” e “Giorgio Almirante”

“Subito dopo aver appreso della firma del “Decreto Riaperture” da parte del Governo, siamo stati colti da un profondo senso di rabbia e amarezza. Dopo mesi di promesse, sacrifici, rinvii e false speranze, ogni possibilità di un ritorno alla normalità viene tranciata di netto dalla conferma del coprifuoco alle ore 22. Il prolungamento fino al 31 luglio di un provvedimento militare e degno di ben più blasonati regimi totalitari, rappresenta il culmine della politica del rigore dell’Esecutivo in carica. Il coprifuoco rappresenta l’ennesimo schiaffo al tessuto produttivo del paese, nonché ai milioni di Italiani che fino a oggi hanno sopportato le decine di decreti apro-chiudo senza venire mai a capo della situazione”, è quanto scrive in una nota il circolo “Paolo Borsellino” e “Giorgio Almirante” di Gioventù Nazionale. “Dalle dichiarazioni dell’ormai famigerato Comitato Tecnico-Scientifico emerge inoltre che la scelta di mantenere il coprifuoco sia esclusivamente politica, non risponde dunque ad alcun principio scientifico. Inoltre, dalla conferenza delle Regioni emerge la volontà unanime di rimuovere (o almeno allentare) il coprifuoco. Per questa ragione abbiamo deciso di scendere in piazza. Come circoli di Gioventù Nazionale “Paolo Borsellino” e “Giorgio Almirante” abbiamo deciso di riprendere in mano le nostre vite e protestare. Farci sentire, far capire che la pazienza è finita e non siamo più disposti ad accettare di subire provvedimenti illiberali e distruttivi. Invitiamo a unirsi a noi tutte le categorie, tutte i cittadini, giovani, meno giovani, commercianti, imprenditori, sportivi e chiunque sia stanco di questa follia. Manifesteremo a Piazza Italia giovedì 29 aprile alle ore 18:00. Non riusciamo più a stare in silenzio. Non vogliamo stare in silenzio. La manifestazione si svolgerà rispettando il distanziamento interpersonale e utilizzando i DPI. Reggio Calabria deve farsi sentire. Reggio Calabria vuole tornare a vivere”, conclude la nota.