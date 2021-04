25 Aprile 2021 13:34

Reggio Calabria, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, deposto un mazzo di fiori attorno alla stele del partigiano situata presso la Villa Comunale

In occasione del 25 aprile, giornata in cui si celebra la festa della Liberazione dell’Italia dalla dominazione nazi-fascista, Il Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’Unità dei Comunisti – Segreteria Provinciale Reggio Calabria ed il “Comitato 27 Febbraio contro il Governo Draghi” insieme ai propri iscritti si sono riuniti presso la Villa Comunale per deporre un mazzo di fiori attorno alla stele del partigiano.