Reggina: due ex amaranto protagonisti in Lazio-Benevento con gol e assist

18 Aprile 2021 17:13

C’è tanta Reggina nel match dello stadio Olimpico: in campo Acerbi, Viola e Roberto Insigne

Girandola di gol nel pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma, la gara delle ore 15 Lazio-Benevento è terminata 5-3. Nel tabellino figura anche un po’ di Reggina visto che l’ex Nicolas Viola ha realizzato un calcio di rigore. La rete del centrocampista originario di Oppido Mamertina, provincia di Reggio Calabria, è valsa il momentaneo 4-2 che ha permesso ai campani di accorciare le distanze e sperare poi in una incredibile rimonta. Il regista ha inoltre battuto l’angolo dell’ultima marcatura sannita. Protagonista comunque anche l’ex amaranto Roberto Insigne, autore di un assist per la rete di Marco Sau (2-1). Tra tutti, però, l’unico a festeggiare è stato Francesco Acerbi, visto il successo finale degli aquilotti, anche lui con un passato in riva allo Stretto.