Reggina, da Vicenza al Vicenza: la metamorfosi amaranto in 4 mesi, le classifiche a confronto [GRAFICA]

12 Aprile 2021 17:37

In 4 mesi la Reggina ha raggiunto la sua metamorfosi: dal 22 dicembre (Vicenza-Reggina) all’11 aprile (Reggina-Vicenza), com’è cambiata la classifica

4 mesi. 16 settimane. 120 giorni circa. Dal 22 dicembre all’11 aprile. E’, questo, un tempo abbastanza utile per una “metamorfosi”? Dipende. Dipende dai casi, dalle situazioni, dai protagonisti. E dai colori. No, non quelli che ormai sogniamo notte e giorni da mesi. Lasciamoli perdere. Parliamo di una specifica metamorfosi: la metamorfosi amaranto. La metamorfosi amaranto ha avuto inizio proprio quel 22 dicembre. Vicenza-Reggina, turno infrasettimanale. Baroni era a Reggio da appena una settimana, forse non sapeva manco dove andare a dormire. Si è ritrovato catapultato lì, in un attimo. Dalla sera alla mattina. Tra un panino, un rapido viaggio in macchina, il problema benzina, qualche video sul Cittadella e la rovinosa sconfitta. Poi il pari a Vicenza con l’errore di Plizzari e una classifica paurosa: solo 11 punti conquistati e terzultimo posto in classifica. Ecco la classifica dopo quella partita.

Riguardarla ancora oggi, nonostante una situazione più che tranquilla, fa ancora un certo effetto. Lo spettro di un ritorno in C non era utopia, nonostante mancasse più di un girone. La squadra era sfiduciata, il morale sotto i tacchi. Spesso si andava sopra, ma poi la partita finiva con un pari o con una sconfitta, con finali disastrosi e tanti errori dei singoli. La speranza? Baroni, una fiducia da ritrovare (anche e soprattutto coi risultati) e linfa dal mercato invernale. E, per fortuna, sono stati questi gli ingredienti fondamentali della metamorfosi amaranto. Da Vicenza al Vicenza, Nicolas e compagni hanno conquistato 33 punti. Da 11 a 44, per sognare un rush finale da urlo. Questa la nuova classifica.