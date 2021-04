Reggina-Vicenza LIVE, le formazioni ufficiali: alla fine Baroni sceglie Montalto, dietro Dalle Mura

11 Aprile 2021 13:56

Serie B: diretta Reggina-Vicenza, match valido per la 33ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Reggio Calabria vuole vincere. E’ questo il messaggio lanciato sui social dai tifosi amaranto, che per la gara Reggina-Vicenza si aspettano un risultato importante dalla propria squadra. L’obiettivo salvezza sembra ormai essere vicino, quindi i sostenitori calabresi chiedono ai calciatori di provare a raggiungere un posto ai playoff per dare un senso a questo finale di stagione. Il tecnico Baroni non vuol sentir parlare di quella parola, ma in cuor suo ci crede e ci spera. Recuperato dopo l’infortunio una pedina importante come Folorunsho, l’allenatore ha finalmente dato un’identità chiara al gruppo. Di fronte ci sarà comunque una compagine ostica da affrontare, giunta in riva allo Stretto con le assenze pesanti di Jallow e di bomber Meggiorini. Si preannuncia una sfida interessante, non resta che seguire in diretta Reggina-Vicenza su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

Reggina-Vicenza: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-LR Vicenza, gara valida per il trentatreesimo turno del campionato di Serie BKT. Di seguito le due formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Bellomo, Edera, Situm; Montalto. A disposizione: Plizzari, Cionek, Delprato, Liotti, Loiacono, Crimi, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Denis, Ménez, Orji. Allenatore: Baroni.

LR Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto; Agazzi, Rigoni, Da Riva; Vandeputte; Gori, Nalini. A dipsosizione: Zecchin, Perina, Zonta, Cinelli, Giacomelli, Pasini, Ierardi, Cappelletti, Barlocco, Pontisso, Longo, Mancini. Allenatore: Di Carlo.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Damiano Di Iorio di Vco e Vito Mastrodonato di Molfetta). IV ufficiale: Ivan Robilotta di Sala Consilina.