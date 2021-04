Tra poco c’è Reggina-Vicenza, ma Dazn non funziona: problemi durante Inter-Cagliari

11 Aprile 2021 13:26

Problemi tecnici riscontrati da Dazn, proprio durante Inter-Cagliari. E tra poco inizia Reggina-Vicenza

Dazn non funziona. In questo momento, la piattaforma streaming che dal prossimo anno trasmetterà tutta la Serie A sta riscontrando dei problemi, proprio mentre è in programma Inter-Cagliari, cominciata alle 12.30. E tra poco ci sarà anche il fischio d’inizio di Reggina-Vicenza. “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo”, ha scritto verso le 13 Dazn sul proprio profilo ufficiale Twitter. Gli utenti, dopo aver effettuato l’accesso (sia sul sito da desktop che da app su mobile e smart tv), riscontrano problemi nella visione del video, che carica a vuoto.