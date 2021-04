Reggina-Vicenza, i convocati di Baroni: gli assenti sono solo due, c’è anche Petrelli

10 Aprile 2021 16:08

Reggina-Vicenza, la lista ufficiale dei convocati scelta dal tecnico amaranto Marco Baroni per la sfida al Granillo di domani

Rosa quasi al completo. Sono (per fortuna) lontani i momenti in cui, un girone fa, la Reggina si trovava costretta a dover fare sistematicamente i conti con l’infermeria. Adesso, alla vigilia del match del Granillo contro il Vicenza, mister Baroni può contare su quasi tutto l’organico. Ad eccezione di Kingsley e Faty (a cui si aggiungono i “soliti” Gasparetto e Rossi), infatti, sono tutti a disposizione del tecnico fiorentino. Anche Folorunsho e Menez hanno recuperato dai rispettivi problemi, così come Petrelli, anche se quest’ultimo viene da una settimana in cui si è allenato poco. Di seguito, dunque, la lista ufficiale dei convocati amaranto.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Orji, Petrelli.