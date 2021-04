Reggina-Vicenza, assenza pesante per i biancorossi: Meggiorini non recupera

10 Aprile 2021 13:46

Il Vicenza, che affronta la Reggina domani al Granillo, si dovrà ancora privare dell’assenza del suo centravanti principe: Riccardo Meggiorini

Assenza pesante per il Vicenza, domani in scena al Granillo contro la Reggina. I biancorossi non possono ancora contare sul proprio bomber, Riccardo Meggiorini, che sembrava recuperato ma invece salterà anche la trasferta di Reggio Calabria. Ad affermarlo è il tecnico Mimmo Di Carlo in conferenza stampa: “Non sarà della partita, oggi si è allenato ma non è ancora al 100”, ha detto alla vigilia.

“I ragazzi hanno capito che la gara di domani va interpretata con un atteggiamento diverso – le parole dell’allenatore, come riporta Trivenetogoal – La Reggina ha giocatori che fanno la differenza mentre noi la squadra. Con una vittoria si può ambire alla salvezza e probabilmente a fare qualcosa di diverso. Noi dobbiamo andare a riscattarci. Domani non ci saranno giocatori che hanno alzato il tasso di qualità, però ne abbiamo altri che possono fare bene. La formazione? Oggi non ne parlo. A prescindere da chi scende in campo, se giochiamo con i ritmi alti possiamo vincere con chiunque, voglio questo coraggio. Domani mi aspetto una partita con ritmo alto e aggressività”.

Di seguito la lista dei convocati.