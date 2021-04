Reggina-Vicenza 3-0, le pagelle di StrettoWeb: Crisetig professore (in presenza), Montalto può “bluffare”…

11 Aprile 2021 16:59

Si è appena concluso il match tra Reggina e Vicenza. Al fischio finale, le pagelle di StrettoWeb: voti e giudizi della nostra redazione

Reggina show. Al Granillo c’è una sola squadra, quella amaranto: Vicenza annientato per 3-0 con un avvio micidiale. Dopo dieci minuti, l’autogol di Valentini e il primo squillo di Edera indirizzano il match. La ripresa serve per il tris di Denis appena entrato e per Nicolas, che si “guadagna la pagnotta” parando il rigore a Giacomelli. Di seguito le pagelle di StrettoWeb.

Nicolas 7 – A saperlo, si sarebbe potuto fare portare i fruttini e le patatine, tante care a un suo collega. Almeno fino al 70′. Poi para il suo secondo rigore con la stessa facilità con cui io guardo le serie tv.

Lakicevic 6 – Prestazione propositiva. Mezzo voto in meno per aver causato il rigore. Ma tanto c’è Nicolas…

Stavropoulos 7 – Un gigante della difesa, fa anche da chioccia al giovane Dalle Mura. Perfetto.

Dalle Mura 6.5 – Che sembrasse un veterano, nonostante l’età, lo aveva fatto capire già contro il Chievo. Oggi lo conferma, aiutato anche da un risultato in discesa fin da subito.

Di Chiara 7- – Di Chiara? Sì, ma con un pochettino di… Roberto Carlos. Esagerato? Ovviamente sì. Ma l’assist filtrante a Edera per il 2-0 sembra degno dei migliori terzini offensivi brasiliani.

Bianchi 6.5 – Gestione ed equilibrio, il suo pomeriggio è dei più tranquilli. Avrà pensato alle partite della scorsa stagione, quando si stava 3-0 dopo un’ora…

Crisetig 7 – “Oggi qui comando io”… e questa è casa mia, potremmo aggiungere. Si mette lì in mezzo ed è padrone del campo. Corsa, tecnica, gestione dei momenti del match. Un professore. E menomale che nel calcio non c’è la Dad…

Bellomo 6.5 – Partecipa allo show di inizio gara e poi si diverte. Un pomeriggio al Luna Park.

Edera 7 – Sfortunato. Sceglie di segnare il primo gol in amaranto proprio quando in pochi l’hanno potuto osservare in diretta, ma fa niente. In crescita nelle ultime settimane, torna ai livelli di quando era arrivato.

Situm 6.5 – Conferma l’ottimo momento di forma. Oggi si vede meno degli altri, ma non fa mancare il suo appuntamento alla festa amaranto.

Montalto 6.5 – Propizia l’autogol di Valentini dopo appena 4 minuti, ma in pochi hanno visto l’episodio perché Dazn è out. Potrà raccontare che il gol è il suo. Tanto, chi l’ha visto…

All. Baroni 7.5 – Signori, le parole sono finite. Oggi voleva vincere. E non lo manda a dire. La sua squadra scende subito in campo forte e la mette in ghiaccio immediatamente. “Le cose non si dicono ma si fanno”, ha detto più volte in questa settimana. E così è stato.

dal 55′ Folorunsho 6.5 – La notizia più bella è il suo ritorno in campo.

dal 55′ Denis 7 – Entro, spacco, segno, ciao.

dal 67′ Menez 6 – Torna in campo dopo qualche settimana. Sarà utile anche lui in questo finale.

dal 77′ Crimi sv –

dal 77′ Liotti sv –