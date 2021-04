Reggina, Taibi sui playoff: “Ora proviamoci”. E sui rinnovi di Nicolas e Baroni…

12 Aprile 2021 22:07

Reggina, le parole del direttore sportivo amaranto Massimo Taibi sull’obiettivo finale e sui rinnovi di Nicolas e mister Baroni

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è stato ospite telefonico di “Passione Amaranto”, sui canali ufficiali del club, per parlare della scoppiettante vittoria di ieri e del premio ricevuto prima del fischio d’inizio, quello rilasciato dall’Adicosp che lo ha incoronato miglior ds della Serie C 2019-2020.

“Se ieri avessimo voluto la giornata perfetta – afferma Taibi – l’abbiamo trovata. Non era facile, ma siamo stati perfetti. Emozionato per il premio? Sì, un po’, anche per come erano trascorsi i mesi passati. Le critiche fanno parte del calcio. L’unica possibilità che abbiamo nel nostro mondo è quella di far parlare il campo e per questo ci sono stati i ragazzi e il mister, anche se non ci dobbiamo fermare ora. L’obiettivo che chiederò è quello di continuare così, nelle prestazioni e nei risultati. La squadra ha voglia e così è più facile. Quando guardo le partite dalla tribuna ho l’impressione di una squadra forte, che non va mai in difficoltà. Se fino alla fine c’è la possibilità di giocarsi un sogno, dobbiamo provarci. Se sabato dovessimo fare una partita come tutti noi speriamo, è giusto provarci nelle ultime quattro”.

Poi la discussione si sposta sui rinnovi di Nicolas e Baroni: “Ci sono le idee chiare – dice il ds amaranto – anche se stiamo aspettando l’evolversi di questo campionato per non distrarci. Domani ho appuntamento col procuratore di Nicolas, ma sono fiducioso, anche perché lui ha fatto capire di voler restare. Baroni ha fatto un capolavoro, appena saremo tranquilli avrò un incontro con la società e poi ci siederemo insieme”.