Reggina, la bomba di TMW: via Taibi a fine stagione, al suo posto si sogna Mirabelli

21 Aprile 2021 16:55

Reggina, la bomba di Tuttomercatoweb sul futuro tecnico della Reggina: via il ds Taibi a fine stagione, si sogna l’ex Milan Mirabelli

Una vera e propria bomba quella lanciata da Tuttomercatoweb e riguardante il futuro del comparto tecnico della Reggina. Secondo quanto scrive il noto portale, infatti, le strade di Massimo Taibi e del club amaranto potrebbero interrompersi a fine stagione. Ma non è tutto: come suo successore, il sito rilancia il nome dell’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli, molto amico dell’attuale dg Giuseppe Mangiarano.

“Massimo Taibi e la Reggina, possibile addio a fine stagione – si legge su TMW – La sensazione è che finito il campionato l’attuale direttore sportivo possa lasciare il club calabrese. Il sogno è Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, che ha un rapporto importante con il dg Mangiarano, ma difficile per via del curriculum del dirigente. Un cambio quello della Reggina che potrebbe vedere anche un rinnovamento del settore giovanile. Aria di cambiamento”. Così si legge sulle colonne del giornale.

Una notizia che avrebbe del clamoroso, soprattutto se davvero l’interesse per Mirabelli dovesse essere concreto. L’ex dirigente del Milan, prima di spiccare il volo verso il grande calcio, con Mangiarano ha condiviso diverse esperienze in Calabria, tra Rossanese, Rende e Cosenza, prima di essere richiamato in rossonero. Lo stesso Mirabelli, invece, più volte è intervenuto sulle questioni amaranto, senza che non seguissero polemiche. Per quanto riguarda Taibi, ha sempre fatto intendere di voler restare e costruire qualcosa di importante nella città dello Stretto, sognando il ritorno in Serie A. Vanno dati a lui tanti meriti per la promozione in B, mentre quest’anno ha dovuto mettere una pezza – con la nuova guida tecnica e il mercato di gennaio – ad un girone di ritorno negativo.