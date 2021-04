Reggina senza tregua: gli amaranto si fermano in Veneto, subito in campo per il Cittadella

3 Aprile 2021 13:29

Non c’è un attimo di tregua per la Reggina, che dopo la vittoria a Venezia è tornata subito in campo: gli amaranto si fermano in Veneto

Ripresa delle fatiche “dolce” per la Reggina, anche se non c’è un attimo di tregua. “All’indomani della vittoria in quel di Venezia – si legge sul sito ufficiale amaranto – il gruppo si è trasferito a Padova, presso il centro sportivo Tombolo, per preparare la gara con il Cittadella. Chi ha preso parte al match disputato ieri ha sostenuto una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo ha svolto esercizi isometrici, una fase atletica e, nel finale, una partitella a campo ridotto. I calciatori scenderanno in campo anche nella mattinata di domani per la rifinitura”.