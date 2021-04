Reggina, ricomincia con una sconfitta l’avventura dell’Under 17: il derby calabrese va al Crotone

12 Aprile 2021 12:36

Sconfitta interna al Sant’Agata per la Reggina Under 17: una doppietta di Chiarella lancia il Crotone nel derby

Ricomincia con una sconfitta l’avventura dell’Under 17. E’ una doppietta di Chiarella a decidere il confronto tra Reggina e Crotone. Nel mezzo il gol di Palumbo che aveva riequilibrato le sorti a inizio ripresa. Di seguito il tabellino della gara:

UNDER 17 SERIE A E B GIRONE M8, 1ª GIORNATA

REGGINA-CROTONE 1-2

Marcatori: 5′, 80′ Chiarella (C), 48′ Palumbo (R).

Reggina: Ammirati, Latella (79′ Zimbalatti), Golia (60′ Falzia), Traore (71′ Cordova), Bordò, Pavia, Guglielmo (46′ Palumbo), Casile, Rugnetta (79′ Hilal), Perri (60′ Sciarrone), Costantino (71′ Favasuli). A disposizione: Tortorella, Gatto. Allenatore: Ferraro.

Crotone: Lucano, De Paola, Ferrante, Palermo, Filosa, Sibilla, Lagani (55′ Nisticò), Rossi (87′ Carbone), Chiarella (83′ Iaquinta), Olivieri, Aprile. A disposizione: Falbo, Macrì, Sorbara, Pace, Polimeni, Spezzano. Allenatore: Lomonaco.

Arbitro: Giuseppe Costa di Catanzaro (Mattia Roperto di Lamezia Terme e Stefania Genoveffa Signorelli di Paola).

Note – Ammoniti: Traore (R), Casile (R), Falzia (R), Rossi (C), Chiarella (C), Iaquinta (C). Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 1’pt; 9’st.