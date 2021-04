Ex Reggina, nuova panchina per Mozart: è diventato allenatore della Chapecoense

19 Aprile 2021 16:04

Nuova avventura per l’ex centrocampista della Reggina Santos Batista Mozart: è il nuovo allenatore della Chapecoense

La sua carriera in Europa da calciatore è iniziata da Reggio Calabria. La sua carriera in Europa da allenatore è iniziata da Reggio Calabria. E, dopo essere tornato in patria, lì dove la Reggina lo aveva scovato, ora Santos Batista Mozart inizia una nuova avventura in panchina. L’ex centrocampista brasiliano, una delle figure “iconiche” degli amaranto in Serie A, è ufficialmente un nuovo allenatore della Chapecoense, club carioca conosciuto in tutto il mondo – purtroppo – per la tragedia aerea di qualche anno fa. L’annuncio è arrivato dalla stessa società tramite i propri canali social.