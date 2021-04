Reggina, il report della seduta odierna: le ultime dall’infermeria

7 Aprile 2021 16:13

Il report della seduta odierna della Reggina al Sant’Agata: le ultime dall’infermeria in avvicinamento al match contro il Vicenza

Reggina anche oggi in campo per preparare la gara di domenica contro il Vicenza. “La squadra, stamane scesa sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata, è stata divisa in due gruppi – si legge sul sito ufficiale amaranto – Il primo ha svolto una partitella a tema a campo ridotto, mentre il secondo si è disimpegnato in una seduta prettamente tattica, lavorando sulle varie fasi di gioco”.

News dall’infermeria, Baroniin parte già anticipato dal tecnico : “Michael Folorunsho ed Elia Petrelli hanno sostenuto l’intera sessione di allenamento con la squadra. Le condizioni di Kinglsey Michael saranno oggetto di valutazione nei prossimi giorni. La squadra si ritroverà nella mattinata di domani”.