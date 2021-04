Reggina-Reggiana senza bomber Mazzocchi: gli emiliani perdono l’attaccante per infortunio

14 Aprile 2021 17:41

Reggina-Reggiana, gli emiliani perdono l’attaccante Mazzocchi per la sfida del Granillo di sabato

Tegola Reggiana, buona notizia per la Reggina. Per la seconda settimana consecutiva, per loro fortuna, gli amaranto non avranno di fronte il miglior bomber avversario. Dopo l’assenza di Meggiorini al Granillo per il Vicenza, sabato ci sarà quella di Mazzocchi. L’attaccane degli emiliani, infatti, non partirà alla volta di Reggio Calabria causa infortunio. “Il calciatore Simone Mazzocchi – si legge sul sito ufficiale della Reggiana – durante un contrasto aereo nel corso dell’ultima gara casalinga con l’Empoli ha riportato un trauma vertebrale a livello lombare. La risonanza magnetica e la tac eseguite nelle ultime ore hanno confermato la frattura del processo trasverso di L3 con edema muscolare che costringerà l’atleta allo stop. Mazzocchi sarà seguito dallo staff medico con regolari controlli e le sue condizioni saranno rivalutate fra venti giorni”.