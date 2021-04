Reggina-Reggiana, la probabile formazione amaranto: Folorunsho di nuovo titolare, ballottaggi in attacco [GRAFICA]

16 Aprile 2021 18:17

Reggina-Reggiana, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte del tecnico amaranto Marco Baroni in vista del match di domani al Granillo

L’occasione è ghiotta, ma la concentrazione non va perduta. Lo sa bene la Reggina, lo sa bene Baroni. Il tecnico amaranto non vuole che si perda di vista l’obiettivo. Quale? Quello di pensare partita dopo partita, assicurarsi la salvezza matematica e… sognare. A partire da domani, dove al Granillo arriva una Reggiana disperata e alla ricerca di punti salvezza. Gli assenti non mancano per l’allenatore fiorentino, sono più di quanti ci si aspettava – soprattutto per gli acciacchi dell’ultim’ora di Menez, Petrelli e Micovschi – ma la rosa ampia garantisce abbastanza garanzie e i soliti ballottaggi. Vediamo qual è la situazione reparto per reparto.

PORTIERE E DIFESA – Davanti a Nicolas, solita linea a quattro. A destra c’è Delprato vista la squalifica di Lakicevic, a sinistra Di Chiara. Al centro potrebbe tornare Cionek al fianco di Stavropoulos. Dalle Mura è stato convocato, ma il tecnico ha affermato in conferenza stampa che il giovane scuola Fiorentina ha avuto un piccolo problemino e non è quindi al meglio.

CENTROCAMPO – Come sempre, in tre per due maglie. Come sempre, è probabile che Baroni stupisca tutti all’ultimo secondo. Crisetig dovrebbe essere certo del posto, al suo fianco il solito ballottaggio Crimi-Bianchi.

ESTERNI E ATTACCO – Qui i maggiori dubbi, come accade ormai da settimane. Sembrerebbe essere certo il ritorno di Folorunsho dal primo minuto, confermato già due volte da mister Baroni in settimana. Tra l’altro, in conferenza, l’allenatore ha certificato la presenza di Edera, da capire però se a destra o a sinistra. A questo punto rimarrebbe un posto e a giocarselo sarebbero Situm, Bellomo e Rivas. In caso di conferma del croato a sinistra, Edera andrebbe a destra. Con quest’ultimo a sinistra, invece, il barese e l’honduregno si contenderebbero l’altra fascia.