Reggina-Reggiana 1-0 LIVE: gli ospiti prendono coraggio e sfiorano il pari

17 Aprile 2021 14:28

Serie B: diretta Reggina-Reggiana, match valido per la 34ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Sabato di calcio in riva allo Stretto, lo stadio Granillo apre i cancelli per ospitare il match Reggina-Reggiana. Mancano ormai soltanto cinque sfide al termine del campionato, ecco perché i tre punti messi in palio oggi sono importanti per entrambe le squadre. I padroni di casa sognano una vittoria per continuare a sognare un post ai playoff, obiettivo che sembrava irraggiungibile qualche settimana fa, ma che con un cammino straordinario messo a segno nel girone di ritorno è diventato possibile. Mister Baroni ritrova Folorunsho e Rivas, ma perde la stella francese Menez. Di fronte gli emiliani faranno di tutto ad ottenere punti dopo il successo esterno ottenuto ieri dall’Ascoli contro la Spal. La posizione in classifica attualmente vale la retrocessione diretta e perdere non è una soluzione possibile. Si prospetta una gara ricca d’intensità e spettacolo, non resta dunque che seguire in diretta Reggina-Reggiana su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

30′ Uscita coraggiosa di Nicolas fuori dall’area di rigore, è terribile lo scontro con Kargbo. E’ necessario l’intervento dei medici, il calciatore degli emiliani sembra aver avuto la peggio.

27′ Occasione da rete per la Reggiana, il colpo di testa di Ajeti non trova la porta ma mette i brividi a Nicolas.

26′ Muratore prova la conclusione, la difesa respinge in angolo. Gli ospiti provano a prendere coraggio.

25′ Intervento provvidenziale di Cionek in anticipo su Kargbo. L’arbitro fischia comunque il fuorigioco.

20′ La Reggina tiene bene il campo e fa girare molto bene la sfera.

11′ Si ostacolano Montalto e Folorunsho, poteva nascere una bella occasione.

5′ GOOOOOOLLLL!!!!! REGGINA IN VANTAGGIO!! Splendido l’angolo battuto da Edera, altrettanto il colpo di testa sul primo palo di Montalto, che vale l’1-0!

4′ Subito pericolosi i padroni di casa con Situm, Kirwan ci mette il corpo e devia in angolo.

1′ Via, l’arbitro Mariani dà il fischio d’inizio. E’ la Reggina a muovere il primo possesso.

PRIMO TEMPO

Reggina-Reggiana, dove vedere il match di Serie B: info su diretta Tv e live Streaming

Reggina-Reggiana: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Reggiana, gara valida per il trentaquattresimo turno del campionato di Serie BKT. Baroni sceglie Delprato per sostituire lo squalificato Lakicevic, mentre al centro della difesa si rivede Loiacono. In mediana dal 1′ ancora Bianchi, mentre sulle fasce si vedono Situm ed Edera. L’attacco sarà guidato da Montalto. Di seguito le due formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Edera; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Liotti, Stavropoulos, Crimi, Chierico, Rivas, Bellomo, Denis, Orji. Allenatore: Baroni.

Reggiana (3-5-2): Venturi; Ajeti, Rozzio, Yao; Libutti, Varone, Rossi, Muratore, Kirwan; Laribi, Kargbo. A disposizione: Cerofolini, Zampano, Zamparo, Lunetta, Costa, Pezzella, Espeche, Radrezza, Cambiaghi, Ardemagni. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia (Francesco Fiore di Barletta e Gamal Mokhtar di Lecco). IV ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido.