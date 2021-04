Reggina-Reggiana, i convocati: Menez non ce la fa, Baroni ne chiama 22

16 Aprile 2021 17:19

Reggina-Reggiana, la lista ufficiale dei convocati scelta dal tecnico amaranto Marco Baroni per il match di domani al Granillo

Quattro assenze in più rispetto a quelle ormai certificate di Kingsley e Faty (oltre a Gasparetto e Rossi): Menez, Micovschi, Lakicevic e Petrelli. Questo il quadro delle convocazioni amaranto per la sfida di domani tra Reggina e Reggiana. Il terzino ex Venezia è squalificato, gli altri tre hanno invece subito degli infortuni in settimana e non sono recuperati. C’è invece Dalle Mura nonostante, come avesse affermato il tecnico in conferenza stampa, non fosse al meglio. In totale, dunque, sono otto i calciatori che non faranno parte della gara di domani al Granillo contro gli emiliani. Mister Baroni ne chiama 22, di seguito la lista ufficiale completa.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Montalto, Orji.