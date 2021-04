Reggina-Reggiana, Baroni: “A Menez ho detto che non ho mai allenato un giocatore così forte, ma per questo finale dipende da lui”

16 Aprile 2021 12:56

Le parole del tecnico amaranto Marco Baroni alla vigilia del match di domani al Granillo tra Reggina e Reggiana

Seconda gara di fila al Granillo e ghiotta chance per un bis che potrebbe aprire scenari ancora più interessanti. E’ quello che si augura la Reggina, è quello che si augura – anzi, da allenatore, si prefigge di ottenere – mister Baroni. Alla vigilia del match di domani tra gli amaranto e la Reggiana (fischio d’inizio ore 15, diretta DAZN), il tecnico fiorentino ha parlato alla stampa. Queste le sue parole.

REGGINA-REGGIANA – “Domani è una partita dove tutti si giocano molto, ma fa parte del finale di campionato. Da parte nostra occorrerà una partita eccellente perché incontriamo una squadra che sa essere aggressiva. Dal punto di vista della corsa e della determinazione servirà una prestazione di livello. Non mi piace parlare di impegno legato a un obiettivo, deve essere al massimo sempre e a prescindere, anche se si gioca un’amichevole. Un finale si prepara in base a come si è lavorato. Io non credo a quelli che fanno una preparazione nell’ottica di una partita. L’importante è avere la testa piena. Io non guardo in là, guardo questa partita”.

INFERMERIA – “Stiamo bene, abbiamo avuto qualche piccola defezione ma vedremo fino a domani. Oltre a Lakicevic squalificato, abbiamo Menez che oggi non si è allenato per un problema al ginocchio, una situazione su Dalle Mura da valutare nelle prossime ore, l’infortunio a Micovschi già comunicato e Petrelli che ha avuto un affaticamento”.

RISCHIO STOP CAMPIONATO – “E’ una situazione che dispiace. C’erano delle regole condivise da tutti all’inizio ma come al solito le cose poi cambiano. Non sono comunque cose che mi riguardano. Dire se l’eventuale sosta influenzerà o meno è difficile. Da parte mia no. Avere settimane in più per lavorare non limita né frena la condizione psico-fisica di una squadra”.

RITORNO TIFOSI ALLO STADIO – “Non voglio scendere in argomenti complicati, è più di un anno che discutiamo di questo. Auguro alla squadra e ai tifosi che si possano riempire di nuovo gli stadi. Una partita senza pubblico è qualcosa di terribile. Qui a Reggio Calabria poi, dove tutti conosciamo la passione e l’amore che la gente sa dare alla squadra. Da parte mia è auspicabile, spero che avvenga il prima possibile”.

EDERA E FOLORUNSHO INSIEME – “Oltre che sul campo lavoro sulla testa dei calciatori. Non voglio che si pensi che un metro più in là o un’altra posizione possa cambiare la prestazione di un giocatore. Una cosa è certa: io non metterò mai fuori ruolo nessuno. Edera è un attaccante, ha dinamicità, e Folorunsho ha giocato a volte sulle fasce. E’ probabile che domani partano insieme dall’inizio. Quando io vedo che i giocatori si allenano bene in settimana è difficile per me fare la formazione. Chi non parte subito ma va dentro per me a volte è anche più importante di chi inizia. Nell’ultima mezz’ora spesso cambiano i risultati, c’è anche la flessione delle squadre avversarie. A me gratifica quando vedo che i calciatori crescono individualmente e la squadra cresce nel collettivo. Vuol dire che ogni giocatore dà qualcosa di sé nella crescita complessiva e non esistono individualità o gente da cui si è dipendenti”.

RIVAS – “Da quando sono arrivato ho puntato molto su di lui in diversi ruoli. Ha dinamicità, corsa e sarà molto utile in queste ultime partite. E’ andato dall’altra parte del mondo e ha giocato ad altitudini importanti, è tornato affaticato e frastornato. Quando non è in perfette condizioni è un po’ a rischio. Poi io sono sempre molto attento a certi equilibri. Nell’ottica di meritocrazia era giusto premiare chi ha lavorato qui”.

MENEZ – “Tutto passa molto da lui. Dico delle cose che ho già detto a lui: un giocatore così bravo non l’ho mai allenato. Non sono abituato ad alzare bandiera bianca mai. Spetta molto a lui. Il tempo passa, sono rimaste poche partite, ma io non ho preclusione verso nessuno, specialmente verso quelli bravi”.