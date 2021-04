Reggina-Reggiana, 5 assenti in casa emiliana: le parole di Alvini in conferenza stampa

16 Aprile 2021 15:46

Reggina-Reggiana, il tecnico degli emiliani Alvini fa la conta degli assenti nella sua squadra: le parole in conferenza stampa

Anche il tecnico della Reggiana Alvini ha parlato alla vigilia del match di domani al Granillo contro la Reggiana, facendo la conta degli assenti: “Non partiranno per la trasferta – ha detto in conferenza stampa – Gyamfi, Martinelli, Siligardi, Del Pinto e Mazzocchi, al quale va uno speciale augurio per il pesante infortunio subito. Servirà una prestazione significativa per affrontare una Reggina di tutto rispetto e di valore, ma noi siamo concentrati solo su noi stessi, su quello che possiamo e vogliamo fare”.