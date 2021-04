Reggina, il prossimo avversario: Chievo-Empoli si deve giocare, la Reggiana solleva il polverone

15 Aprile 2021 16:37

Il comunicato della Reggiana: “questa disparità di giudizio all’interno della stessa categoria non garantisce in nessun modo la regolarità del campionato in corso”

Chievo-Empoli si gioca e la Reggiana scatena la polemica arrivando a parlare di “campionato irregolare”. Il prossimo avversario della Reggina in campionato ritiene che il Giudice Sportivo della Serie B abbia utilizzato due e due misure. La società granata fa infatti riferimento a quanto accaduto lo scorso ottobre quando scoppiò un focolaio Covid, ma questo non bastò per rinviare la gara contro la Salernitana. “La società AC Reggiana, preso atto del Comunicato Ufficiale n.219 della Lega Nazionale Professionisti Serie B diffuso in data odierna, esprime il proprio dissenso in merito alla decisione di rigiocare la gara Empoli-Chievo e al riconoscimento della “causa di forza maggiore” che non è stata considerata per i contagiati da Covid-19 presenti nel gruppo squadra granata nel mese di Ottobre. Premessa la totale solidarietà e vicinanza umana ai contagiati dell’Empoli e di tutte le altre squadre che si sono imbattute nel Virus, restano grande amarezza, forte sconcerto e totale stupore in merito alle differenti risoluzioni di una medesima situazione. Si evidenzia come tale trattamento abbia dato peso differente ai contagiati del nostro club rispetto a quelli della società toscana: 29 persone colpite da Covid-19 non sono state ritenute sufficienti per il rinvio della partita. Questa disparità di giudizio all’interno della stessa categoria non garantisce in nessun modo la regolarità del campionato in corso”, è quanto si legge nel comunicato stampa.