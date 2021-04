Reggina, per la Primavera arriva la sconfitta interna: al Sant’Agata passa l’Entella di misura

10 Aprile 2021 17:08

La Reggina Primavera perde in casa, al Sant’Agata passa la Virtus Entella: i giovanotti amaranto restano penultimi in classifica

Sconfitta interna per la Reggina Primavera. La squadra di Falsini, che ha giocato nel pomeriggio al Sant’Agata (fischio d’inizio ore 15), ha perso per 0-1 contro la Virtus Entella. Partita molto equilibrata e sbloccata nella ripresa da un gol del classe 2002 Villa. Non sono mancate le occasioni per i giovanotti amaranto, tra cui il palo colpito da Rechichi nel primo tempo e un pericoloso contropiede di Provazza. Non avviene dunque il sorpasso al Cosenza in classifica, la Reggina resta penultima a quota 13.