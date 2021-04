Reggina, spunta un altro positivo al Covid: è un calciatore della Primavera. Attivate tutte le procedure del caso

20 Aprile 2021 17:55

La Reggina comunica un altro positivo al Covid: si tratta di un calciatore della Primavera. Attivate tutte le procedure del caso

Spunta un altro positivo al Covid in casa Reggina: si tratta di un calciatore della Primavera. Subito attivate le procedure del caso, con l’intero gruppo squadra in quarantena. “A seguito di segnalazione di accertata positività al Covid-19 da parte di un calciatore appartenente alla formazione “Primavera”- si legge sul sito ufficiale amaranto – la società ha prontamente messo in atto quanto previsto dalla normativa, disponendo in quarantena l’intero “gruppo squadra” e dunque sospendendo le attività”.

Per quanto riguarda la prima squadra, invece, anche oggi allenamenti separati (squadra divisa in due gruppi) e in orari diversi, in attesa dell’esito dei tamponi dopo la positività emersa nel gruppo staff nella giornata di domenica.