23 Aprile 2021 18:39

Seduta odierna al Granillo per la Reggina: Baroni concede due giorni di riposo, si torna in campo lunedì

“Stamane la squadra ha sostenuto la seduta di allenamento presso lo stadio Oreste Granillo. Dopo la fase di riscaldamento, il gruppo ha eseguito del lavoro aerobico e prove tattiche in fase di possesso. Il club ha accordato due giorni di riposo ai calciatori. Le attività riprenderanno lunedì 26 aprile“. E’ quanto si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito amaranto. Approfittando della sosta forzata del campionato, la Reggina riposa per due giorni e torna in campo lunedì.