Reggina, buone notizie dall’infermeria: Menez e Petrelli di nuovo in gruppo

28 Aprile 2021 15:24

Reggina, la seduta odierna al Sant’Agata: Petrelli e Menez si aggregano al gruppo

Buone notizie dall’infermeria in casa Reggina: le comunica la stessa società amaranto tramite il proprio sito ufficiale. “Stamane – si legge – la squadra è scesa sul campo numero 2 per proseguire il programma di avvicinamento a Cremonese-Reggina. Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, i calciatori sono stati divisi in due gruppi, eseguendo un 2vs2 sui 15 metri ed esercizi di trasmissione della palla. Nel finale si è disputata una partitella a metà campo. Elia Petrelli si è aggregato al resto del gruppo a inizio settimana, mentre Jérémy Ménez ha partecipato, con i compagni, alla parte tattica. Per domani è prevista una sessione di allenamento mattutina”.