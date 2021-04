23 Aprile 2021 11:21

Reggina: i collaboratori di Baroni, Delrosso e Petruolo, parleranno domani ai giornalisti in conferenza stampa

“La Reggina comunica che domani, sabato 24 aprile alle ore 11, Fabrizio Del Rosso, allenatore in seconda, e Andrea Petruolo, preparatore atletico, interverranno in conferenza stampa. Ai colleghi giornalisti sarà fornito un link per partecipare in remoto”. Con questa breve nota stampa pubblicata sul sito ufficiale, la Reggina comunica che il secondo di mister Baroni e il preparatore atletico della squadra parleranno ai giornalisti domani alle ore 11.