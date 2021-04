Reggina, cinque partite per sognare i playoff! Calendari a confronto, il cammino delle pretendenti: in sette per due posti [TABELLA]

11 Aprile 2021 20:18

La Reggina e i playoff, a questo punto non resta che provarci: sette squadre si giocano due posti, il calendario delle pretendenti da qui alla fine

Adesso viene il bello. La Reggina si è guadagnata la salvezza (non c’è la matematica ma a questo punto ha poco senso parlarne) ed è giusto che ora si goda il finale. Cinque partite in cui tutti, squadra e tifosi, si vogliono divertire. I playoff, ad oggi, sono un obiettivo raggiungibile. Lo erano in estate, non lo erano più un girone fa. Adesso (e, lo ammettiamo, sembrava difficile. Anche noi stessi, su queste pagine, neanche due settimane fa lo pensavamo) lo sono di nuovo. Sia chiaro: non è facile. Non si pensi, guardando i risultati recenti, che sia cosa fatta. Il Chievo ha due partite in meno, il Cittadella è a +3. Potenzialmente, ci sono sette squadre a giocarsi due soli posti. Potrebbero essere di più o di meno col passare delle giornate. Di seguito la classifica con le sette squadre in lotta.

7. Cittadella 47 (33 partite)

8. Chievo 45 (31 partite)

10. Brescia 44 (33 partite)

9. Reggina 44 (33 partite)

11. Cremonese 42 (32 partite)

12. Vicenza 41 (33 partite)

13. Pisa 40 (31 partite)

14. Frosinone 40 (33 partite)

Non abbiamo considerato ad oggi la sesta in classifica (Spal, 50 punti), ma non è detto che non rientri già dalla prossima. Così come non è detto che non esca presto il Frosinone. Guardando i numeri, ad oggi, queste sono le squadre che se la possono giocare. Come ben specificato, Chievo e Pisa (che si affrontano domani) hanno due partite in meno. Ed è scontato che la Reggina tifi per i gialloblu. Ma a prescindere da questo, molto – chiaramente – dipende dagli amaranto. Fare più punti possibili e guardare verso l’alto. Arrivare ottavi è possibile, così come settimi. Quasi impossibile centrare il sesto posto. Ovviamente, migliore è il piazzamento e più sono i vantaggi nella griglia degli spareggi. E si tenga conto che, finire tra le ultime che avranno accesso ai playoff, significa provarci, ma il fattore campo (anche se quest’anno senza tifosi è relativo) e i risultati a disposizione giocano un ruolo molto importante. Ma tant’è. Per come si erano messe le cose, già raggiungere anche l’ottavo posto sarebbe un miracolo. E un obiettivo, se ci si riproietta a dicembre, anche superiore a quello chiesto a Baroni.

Ma tornando a noi, cosa dice il calendario di ognuna? Di seguito il cammino fino alla fine, squadra per squadra, dal Cittadella al Frosinone. In maiuscolo le squadre affrontate in trasferta, in minuscolo quelle in casa.

CITTADELLA

Chievo

LECCE

Entella

ASCOLI

Venezia

CHIEVO

Pisa

CITTADELLA

VENEZIA

Cremonese

ENTELLA

Ascoli

BRESCIA

EMPOLI

Spal

VICENZA

Pisa

MONZA

REGGINA

Reggiana

CREMONESE

Ascoli

LECCE

Frosinone

CREMONESE

Empoli

MONZA

Reggina

CHIEVO

Pescara

SPAL

VICENZA

Lecce

ENTELLA

Brescia

FROSINONE

Reggiana

PISA

CHIEVO

Cosenza

FROSINONE

Venezia

PORDENONE

BRESCIA

Entella

FROSINONE