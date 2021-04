Reggina, finalmente Baroni si sbilancia: “Playoff? Con questa media siamo dentro, non è impossibile”

23 Aprile 2021 11:45

L’allenatore della Reggina Marco Baroni si sbilancia sull’obiettivo playoff degli amaranto

Finalmente Baroni si sbilancia. E’ chiaro, non poteva essere altrimenti. Essere a -1 dai playoff vuol dire per forza di cose provarci. Il tecnico della Reggina, che in cuor suo sapeva di poter lottare, pubblicamente non si è mai scoperto, neanche nelle ultime settimane. Lo fa, però, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Da quando siamo arrivati – dice – la media è da playoff, con questo passo saremmo stati a 57 punti, quindi dentro. Ci proviamo, non abbiamo margini di errore e non è impossibile”.

Sulla crescita della squadra dal suo arrivo: “Siamo diventati squadra, abbiamo trovato equilibrio e compattezza. Non abbiamo un goleador ma tutti sono coinvolti per segnare, questa è stata la vittoria. Non è facile invertire le rotte subentrando in corsa. Ma se trovi un gruppo che ha voglia di tirarsi fuori dai problemi e segue le idee dell’allenatore, allora è più facile farcela. E io ho trovato un gruppo molto ricettivo. La nostra scalata è partita dal sudore e dal sacrificio, tutto il gruppo è stato coinvolto. Il rammarico è quello del pubblico: se questa squadra avesse avuto i tifosi allo stadio in un momento così, avremmo avuto qualche punto in più”.