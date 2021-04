Reggina, Baroni dispensa elogi per la Primavera: “Rechichi e Bezzon sono cresciuti”, e poi scherza sull’imitazione di Caprì

28 Aprile 2021 15:53

Le parole del tecnico amaranto Marco Baroni ai microfoni del canale ufficiale della Reggina

Marco Baroni è tornato a parlare. Il tecnico della Reggina, a “Tutti Figli di Gallo”, sui canali ufficiali del club, è intervenuto per spiegare come si è svolta questa settimana di sosta – tra ansia tamponi e allenamenti distanziati – come si prepara il match di Cremona e questo rush finale. Queste le sue parole.

IL PROGRAMMA DI ALLENAMENTI – “E’ stata una settimana un po’ per particolare. Avevamo il pensiero sul discorso dei tamponi, fondamentalmente è andata bene. A parte qualche allenamento distanziato il programma non ha subito grosse variazioni”.

PLAYOFF – “Non è che li ho nominati, gli articoli magari cercano di mettere in evidenza l’obiettivo, che è quello di affrontare queste gare con attenzione consapevoli della crescita della squadra. Noi facciamo questo lavoro per migliorarci e raggiungere un obiettivo sempre più alto, le parole contano fino a un certo punto e l’importante è ciò che conta dentro di noi”.

CREMONESE-REGGINA – “La Cremonese che io conosco è una società che ha investito, ha creato già negli anni precedenti una base importante e a gennaio è andata nella direzione del cambio della guida tecnica. Ci sono giocatori di qualità, di fisicità, di gamba. Come la mia attenzione non è rivolta a quella parola magica, noi guardiamo l’avversario con grande rispetto sapendo che molto passerà dalla nostra prestazione”.

L’INFERMERIA – “Petrelli è rientrato con noi a inizio settimana. Menez ha fatto un piccolo test, che è andato bene, dopo aver saltato due allenamenti. Seppur per 20 minuti si è mosso bene e lo considero recuperato, vediamo domani”.

I BALLOTTAGGI PER SOSTITUIRE MONTALTO – “La strategia che decideremo di adottare. Come ho sempre detto le partite non durano un tempo ma 90, a volte 95 minuti. Non è importante chi parte ma che tutti siano pronti. Con degli impegni così ravvicinati, in un periodo – quello in cui stiamo entrando – in cui comincerà a fare caldo, ci servono tutti e si alterneranno durante la partita e in queste ultime gare. Siamo riusciti a coinvolgere tutti, ognuno si sente importante e sa che deve dare tutto se stesso”.

IL CERCHIO FINALE – “L’esultanza al termine della partita in mezzo al campo è un momento di gioia che si fa in mezzo al campo, dietro quel gesto c’è tutta la settimana, la preparazione, la fatica, il sudore, la tensione, le pressioni. Un momento bello, spontaneo, che ha valore. Non sono io che lo chiedo ma è la squadra che lo desidera”.

I GIOVANI DALLA PRIMAVERA – “Bezzon e Rechichi se sono con noi ci sarà un motivo. Ci sto lavorando dal punto . Pomeriggio inizieranno un percorso di lavoro individuale. Sono cresciuti molto. Rechichi ha una buona fisicità, Bezzon sa giocare a calcio, ha un ottima visione di gioco e un pensiero veloce. Per adesso lavorano nella squadra con noi, quando sono utili li mettiamo dentro, i compagni si fidano. Devono solo crescere e noi gli daremo questa possibilità”.

L’IMITAZIONE DI CAPRI’ – “L’ho vista con la famiglia, è stata divertente, lui è stato bravo. Anche la tosse non nasce dal nervosismo ma perché ho un po’ di reflusso (ride, ndr)“.