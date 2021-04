Reggina, nuovo infortunio: si ferma Micovschi, l’esito degli esami

15 Aprile 2021 16:28

Il resoconto della seduta odierna della Reggina al Sant’Agata: si è fermato per infortunio Claudiu Micovschi, l’esito degli esami

Nuovo infortunio in casa Reggina: nel corso della seduta di ieri si è infatti fermato Claudiu Micovschi, come informa il sito ufficiale. “Dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore – si legge – è emerso uno stiramento al flessore sinistro. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni”.

“Nella mattinata odierna – recita invece la nota in merito alla seduta odierna – il gruppo è sceso sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata. Dopo l’iniziale fase di riscaldamento, mister Baroni e il suo staff hanno predisposto una partitella a tema 11 vs 11 a campo ridotto, provando e riprovando alcune situazioni di gioco. Per domani è prevista la seduta di rifinitura, al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati“.