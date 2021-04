Reggina, la seduta odierna: allenamenti in gruppi e in orari diversi dopo il positivo al Covid di ieri, domani i tamponi

19 Aprile 2021 16:20

Reggina, il resoconto della seduta odierna: dopo il positivo al Covid di ieri, e in attesa dei tamponi, allenamento insolito per la squadra

Seduta “particolare” quella a cui si è sottoposta la Reggina in data odierna, dopo la comunicazione del caso di positività al Covid di ieri emersa nel “gruppo staff”. Gruppo diviso e allenamenti in orari diversi. “Dopo la notizia della positività di un componente dello staff al covid-19 – si legge sul sito ufficiale amaranto – il club, di concerto con mister e staff tecnico, ha diviso il “gruppo squadra” in due sottogruppi, che questo pomeriggio, in orari differenti, ha sostenuto una seduta individuale di natura atletica. Nella giornata di domani, l’intero gruppo, così come previsto dal protocollo FIGC, si sottoporrà a test sierologico e tamponi”.